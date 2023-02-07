Я моль, майн генерал Аркадий Бабченко

7.02.2023, 13:56

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Быть российским генералом в 2023 году — это просто мечта любого естествоиспытателя.

Никто не понимает российских генералов. Только я. А, на самом деле, секрет прост. Все на них почему-то смотрят, как на военачальников. И оценивают именно с точки зрения стратегии и тактики. Получается, естественно, полный дебилизм.

А на самом деле — они художники.

Непризнанные гении искусства.

Быть российским генералом в 2023 году — это просто мечта любого естествоиспытателя. Ни у кого уже не будет таких возможностей для исследований. Раньше — даже еще не так давно, даже всего полвека назад, при Сталине, например — были.

Но теперь уже нет.

Посудите сами.

Мясо горит в танках от джавелинов? Ну, давайте наварим на танк решетку. И похуй, что решетка помогает только в случае контактного подрыва, и весь смысл в том, чтобы разрушить сам корпус гранаты/ракеты, пока кумулятивная струя не успела сформироваться, а при дистанционном подрыве, когда струя уже бьет сверху, мангал это мертвому припарка.

Не помогает? Странно. Ну, давайте снимем решетку. Снова не помогает? О, у меня еще столько идей…

Мясо гибнет десятками тысяч в колоннах? Ну, давайте действовать малыми группами. Все равно гибнет? Ну, давайте волнами. Все равно? Ну, давайте еще полмиллиона наберем.

И так во всем.

Можно загрядотрядами их расстреливать. Можно ржавые автоматы выдавать и в касках образца сорок третьего года отправлять дохнуть. Можно кувалдой по башке. И тебе за это ничего не будет.

Вот, вообще.

Сидишь на диване, виноградинку в рот положил, и такой — а давайте их из катапульт на Бахмут забрасывать?

И все такие — о, как оригинально, как свежо, да вы, батенька, Трифон Петрович, мастак, мастак! Я моль, майн генерал.

Экспериментальное искусство.

Аркадий Бабченко, site.ua

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