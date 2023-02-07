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Украинские морпехи уничтожили из «Рапиры» группу россиян в Донецкой области

  • 7.02.2023, 14:01
  • 3,354
Украинские морпехи уничтожили из «Рапиры» группу россиян в Донецкой области

Удар по скоплению оккупантов показали на видео.

Украинские военные ударили из противотанковой пушки по скоплению российских захватчиков во временно оккупированном населенном пункте Донецкой области.

Об этом сообщают Вооруженные силы Украины.

«Расчет МТ-12 «Рапира» 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского метко отработал по скоплению живой силы противника», - говорится в сообщении.

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