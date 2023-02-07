«Бывало, войдешь в дом, а там поминки были недавно, столы стоят» 7.02.2023, 14:23

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Минчане купили хату в Налибокской пуще — и сделали из нее агроусадьбу.

Таня и Дима всегда любили активный отдых на природе. Каждый год они с друзьями сплавлялись на байдарках. Так и родилась идея найти место, где они могли бы сами этим заниматься, не арендуя байдарки у кого-то, пишет realt.by.

Ребята нашли старый дом у реки Ислочь и купили его. Постепенно стали приводить дом в порядок, хоть опыта в ремонте совсем не было. Таня и Дима рассказывают, что не планировали делать агроусадьбу, изначально покупали дом только для своего отдыха. Но с появлением байдарок все изменилось. Наши герои честно рассказали о ремонте, трудностях, переезде в деревню после города, а еще об интересных дизайнерских решениях.

— Брат подсадил на байдарки — это дело нам понравилось, — рассказывает Дима, как все начиналось. — Мы каждый с друзьями сплавилялись на байдарках. В какой-то момент подумали: зачем брать у кого-то в аренду, если можно купить и самим потом сдавать? Начали искать байдарочную базу. А ближайший маршрут от Минска — это Ислочь. Так и сузились параметры для поиска. Плюс у нас как раз квартира в Сухарево, это рядом с Гродненским направлением.

Дом покупали 8 лет назад, «чисто как перевалочную базу». Выбирали такой вариант, чтобы можно было приехзать и переночевать.

— Живой дом, не полуразвалившийся, — уточняет Дима. — Здесь нам понравилась близость к воде. И относительно недалеко от Минска — 70 километров от кольцевой.

Это далеко не первый вариант, которые смотрели Таня и Дима. Рассматривали и другие участки и домики рядом с речкой, но часто дома были очень мрачные.

— Бывало, приезжали в дом, а там видно, что были поминки недавно, столы стоят, — вспоминает Дима. — А в нашем доме, как рассказали предыдущие владельцы, ни один человек не умер.

В деревне постоянно живет около 20 человек, летом приезжают дачники.

— Когда мы купили дом, сыну был годик. И на дневной сон мы выходили гулять, знакомиться с деревней. Гуляем — кто-то из соседей вареньем угостит или салом, кто-то — яиц домашних даст или самогоном напоит. Влились мы очень быстро, — улыбаются Таня и Дима.

Сами ребята сразу тоже покупали дом в качестве дачи.

— Но когда мы стали предоставлять людям байдарки — видим, что им мало: они хотят с ночлегом остаться и вкусняшку чтобы им приготовили… Поэтому постепенно это все перешло на коммерческий лад. А чтобы зарегистрировать агроусадьбу, мне пришлось прописаться здесь — теперь я сельский парень, — смеется Дима.

Сейчас в байдарочной агроусадьбе «Домик на Ислочи» два гостевых дома — на 4 и 7 гостей. Сами Таня и Дима тоже давно переехали в деревню из города. Когда покупали участок, здесь был дом и сарай, который переделали в гостевой домик. А чтобы построить второй гостевой дом, привезли сруб. Сразу все удобства были на улице, но теперь «цивилизация в домиках», говорит Таня.

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