«У нас здесь дворы усеяны ямами» 4 7.02.2023, 14:31

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Гродненец вышел с рулеткой в свой двор и обнаружил ямы от 7 до 11 сантиметров в глубину.

Недавно житель гродненского микрорайона Фолюш показал ямы в свое дворе и их залатали. Мужчина поблагодарил дорожников. После этого в редакцию «АвтоГродно» пришли сообщения и из других дворов. Например, читатель вышел с рулеткой во двор на Клецкова, 10.

– У нас здесь два двора, усеянных ямами. Это мой Клецкова 10 и соседний Клецкова 6. Дорожные строители к нам не заглядывали с давних времен. Поэтому просим заметить и нас тоже, – обращается мужчина.

– К сожалению, снегом подмело, не видно реальной картины. Но проблема серьезная. Когда я все фотографировал, мимо проезжал водитель такси, увидев это, он остановился, опустил окно, и сказал: «молодец, правильное дело!».

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