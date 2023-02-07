Белорусский врач раскрыла секреты крепкого сна
- 7.02.2023, 14:45
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Простые советы помогут не просыпаться ночью.
Стали известны секреты крепкого сна без ночных пробуждений. Об этом рассказала белорусский врач-сомнолог Евгения Тимошенко.
Специалист пояснила, что проблемы со сном возникают из-за перевозбуждения нервной системы и нарушений в фазах и циклах сна. Она посоветовала белорусам придерживаться правил гигиены сна: на ночь не переедать и исключить интенсивные тренировки перед сном. Также и тяжелые физические нагрузки не рекомендуются позднее чем за 1 час до сна. Но не лишней при этом будет легкая вечерняя прогулка за 1,5-2 часа до отхода ко сну.
- Для большего успеха нужно исключить использование гаджетов за два часа до сна. Возможно, принять теплый душ, - порекомендовала Тимошенко.
Сомнолог уверена, что соблюдение этих мер поспособствует нормализации у человека здорового полноценного сна без пробуждений.
Что делать, если произошло потрясение, которое «прокручивается» перед сном?
- В таких случаях допустим прием легких седативных препаратов, лучше всего - травяных. Но если потрясение было чересчур сильным, то лучше обратиться к врачу. Возможно, потребуется назначение более серьезных медикаментов, - добавила она.