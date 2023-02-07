ВСУ обескровили «первый армейский корпус ЛНР» под Кременной 7.02.2023, 14:56

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Для ликвидированных оккупантов вырыли огромный котлован.

Информация о наступлении российских оккупантов в сторону Кременной является несколько преувеличенной – вероятно, они проводят разведку боем, чтобы выявить слабые стороны противника, однако на данный момент ситуация в городе полностью контролируема украинскими войсками.

Такое мнение в эфире «Апостроф TV» высказал Сергей Гайдай, глава Луганской ВГА.

По его словам, враг «разбавляет» новомобилизированных вояк кадровыми военными, чтобы те не общались друг с другом и не создавали панических настроений из-за огромных потерь.

«Основная опасность – количество людей, а не их качество. Они подтягивают мобиков с 2-месячных курсов. Из-за постоянных лобовых атак у них огромные потери – причем, как 200-сотые, так и санитарные 300-е. Поэтому мобикам не дают контактировать, чтобы не провоцировать панические настроения, которые в такой ситуации точно будут», — подчеркнул Гайдай.

Он также рассказал, что недалеко Новопскова оккупанты роют котлован – так называемый крематорий, чтобы хоть куда-то девать трупы. Глава Луганской ВГА также добавил, что тактика россиян не поменялась и на многих направлениях остается одинаковой - заваливать противника трупами, совершенно не считаясь с потерями.

«Только лобовые атаки. Так называемый «первый армейский корпус ЛНР» практически полностью обескровлен. В начале вторжения в феврале прошлого года россияне так заваливали область трупами, что кровь и людские останки стали просачиваться в грунтовые воды, отравляя их. Трупы просто никто не забирал», — резюмировал Гайдай.

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