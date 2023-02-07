В Минске водитель проехал по пешеходной зоне и вернулся на дорогу по газону 7.02.2023, 15:04

Чем это закончилось для водителя?

В середине октября прошлого года в сети появился ролик, в котором такси Kia Rio движется по пешеходной дорожке и далее по улице Сторожевской в Минске . Обратно на автодорогу он выехал по газону. Вскоре машину обнаружили инспекторы. В ноябре дело рассмотрели в ГАИ и лишили автомобилиста в/у. А недавно стало известно, что мужчину осудили по уголовной статье — оказалось, машину он угнал.

Читатель «Онлайнера» Иван утверждал, что знаком с ситуацией: «Автомобиль был взят в аренду у юридического лица. По моим сведениям, брат жены арендатора взял эту машину без спроса. Еще до задержания водителя было написано заявление в милицию. В салоне нашли термос. Арендатор утверждает, что это не его вещь. Возможно, этот термос бросили в заднее стекло машины люди, которые пытались остановить ее на набережной».

Вскоре после появления видео в ГАИ установили личность водителя. У автомобиля с наклейками такси оказалось разбито заднее стекло. «За то, что водитель Kia Rio 16 октября двигался по пешеходной дорожке вдоль улицы Сторожевской с нарушением ПДД, к нему применена санкция в виде лишения прав сроком на 22 месяца», — сообщали инспекторы.

На днях стало известно, что 29-летнего молодого человека из Лунинца, который находился за рулем, осудили за угон. «В тот день обвиняемый заехал к знакомому, они выпивали, - рассказывает прокуратура Фрунзенского района. — Зная, что приятель лишен прав, хозяин квартиры спрятал под подушку ключи от арендованной Kia — он работал в службе такси. Когда мужчина уснул, гость забрал ключи и отправился кататься по столице. Вечером парень позвонил сожительнице приятеля и сообщил, где находится Kia. Приехав туда, мужчина ужаснулся: в Kia были спущены три колеса и разбито заднее стекло. Он вызвал ГАИ. Оказывается, о такси заявляли и очевидцы. Один из них, чтобы предотвратить поездку по пешеходной части набережной, даже бросил в авто термос».

По данным ГКСЭ, водитель скрылся, его нашли позже по отпечатку пальца руки и другим следам, оставленным в машине. И вот состоялся суд. Известно, что обвиняемый в угоне нигде не работал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он признал вину, в содеянном раскаялся, причиненный ущерб добровольно возместил. Приговор — штраф в 100 базовых величин (3700 рублей).

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