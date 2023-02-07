«Мне с детства каждый второй повторял: только не меняй фамилию!» 2 7.02.2023, 15:18

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Белорусы поделились необычными историями о том, что произошло после брака.

Кроме «вы согласны?», в ЗАГСе задают еще один вопрос: а какую фамилию теперь вы будете носить? Желание невесты сохранить свою может привести к серьезным конфликтам. Старшее поколение не понимает, как можно не следовать традиции. Будущий муж обижается, что невеста его не уважает. И иногда спор разгорается так, что под угрозой оказывается вся свадьба. Журналисты onliner.by поговорили с девушками, которые все-таки сохранили свою фамилию. И для баланса — с молодым человеком, который свою сменил.

«Мне с детства каждый второй повторял: Только не меняй фамилию!»

У Анны был веский аргумент: очень нравилась собственная фамилия. Так что этот момент был для нее принципиальным:

— Муж отреагировал вполне спокойно. Сразу сказал, что это мое решение. Только его родные отнеслись по-другому. Но я их понимаю — это как изменять своим традициям. А дедушке мужа мы так и не смогли сказать. Он так радовался! Но у меня фамилия Желанная, мне с детства каждый второй повторял: «Только не меняй!» И мне нравятся комплименты по поводу нее.

Другая героиня Анна не стала брать фамилию мужа из-за ее специфичности:

— Фамилия мужа — Самец. Я сразу подумала, если у нас будет дочка, каково ей будет в школе. Муж был не против, чтобы я оставила свою. В ЗАГСе мы по приколу спросили, могу ли я быть с фамилией Самка. Там посмеялись и сказали, что так нельзя. В итоге он Самец, я — Майорова. И у нас дочка Майорова, а сын Самец.

Мама мужа рассказывала, что тоже не хотела брать фамилию Самец. Однако ее будущий муж сказал:

«Хочешь, чтобы я женился, — бери мою фамилию, нет — тогда не дури мне голову, расходимся».

В итоге ее фамилия Самец. Отец мужа и в нашем случае был не очень рад. Но муж сразу обозначил, что это наше решение. Сейчас относится нормально, никаких проблем в отношениях у нас из-за этого не было.

«Список документов может продолжаться практически бесконечно»

Причины могут быть и более рациональными. Например, Вероника не стала менять фамилию из-за работы. Она довольно известна в узких кругах рынка ценных бумаг. Так что фамилию можно назвать брендом. Плюс специфика работы предполагает замену огромного количества документов: десятков карт, аттестата на право деятельности на рынке ценных бумаг, ЭЦП, доступа к торгам на бирже — и это далеко не все.

Вообще нежелание заморачиваться с документами — один из самых сильных аргументов. Так же рассуждала и еще одна наша героиня:

— Почти одновременно со свадьбой я меняла работу. И это плохо сочеталось с переоформлением всех документов. Муж отнесся спокойно, немного поворчала только свекровь: «Ох, а как же потом дети, какая у них будет фамилия?»

Я сказала, что так и быть, первые семь внуков будут на фамилии папы.

Свекровь больше замечаний не делала, а мы до семи так и не добрались — остановились на трех.

«Мы с мужем это даже не обсуждали — тема касается только меня»

А у Марии сохранение своей фамилии — настоящий манифест.

— Я феминистка. Для меня смена фамилии — это пережиток прошлого, уже давно прошли времена, когда женщина «за мужем». Женщина не объект, который переходит из одной семьи в другую, что ознаменовывается новой фамилией. Плюс для меня странно всю жизнь жить с одной фамилией, а потом просто поменять. Это часть моей идентичности.

Муж отнесся спокойно. Он также придерживается либеральных взглядов. А если честно, мы это даже не обсуждали. Это не предмет разговора, так как касается только меня. В моей семье отнеслись хорошо, но до сих пор для многих это как будто что-то новое и смелое. Я часто слышала вопрос: «Почему?!», а для меня он должен быть: «А почему должна менять?»

«А что, так можно было?!» Зачем мужчина взял фамилию жены?

Если истории наших героинь до сих пор вызывают удивление, то факт смены фамилии после свадьбы именно мужчиной вообще мало кого оставляет равнодушным. Вопросов много: почему? зачем? в чем смысл? Ответ у нашего героя один: а почему бы и нет?

Никита взял фамилию жены два года назад. Вводные такие: пара десять лет в отношениях, пять из них в браке. Молодой человек изначально не понимал и не признавал традицию смены фамилии после свадьбы. Поэтому после помолвки этот вопрос даже не поднимался. Никаких трудностей уже после свадьбы молодожены не испытывали. Разве что часто шутили о статусе своих отношений, заселяясь в отель.

«Кстати, а как правильно называется родная фамилия? Как это будет звучать в противовес девичьей — юношеская?»

Никита вспоминает, что как-то читал интервью с представителем ЗАГСа на тему смены фамилии мужчинами. Одна из главных причин — не лучшие отношения с отцом, от которого обычно эта фамилия и унаследована. И эта тема парню откликнулась: своей фамилией он точно не дорожил. Да и в целом не придавал ей особого значения. «Чай, не из высокого общества будем!» — смеется молодой человек.

Первым вариантом была девичья фамилия матери — довольно экзотичная.

— Я поделился мыслью с женой, на что она весьма резонно заметила, что я могу рассмотреть и ее фамилию, раз уж собрался менять. И я рассмотрел — ведь это действительно логичнее! Тем более что она мне также нравилась — и жена, и фамилия.

Документы в ЗАГСе оформили очень быстро — уже на следующий день молодой человек стал обладателем новой фамилии. Следующий этап — замена паспорта и других документов. В списках из интернета, заточенных под девушек, иногда забывают упомянуть военкомат — его тоже надо уведомить. Небольшой ложкой дегтя стала накладка с некоторыми документами и операциями с имуществом, но это единичная ситуация.

Родителям с обеих сторон новость рассказали уже постфактум. Реакция была хоть и немного удивленная, но все же положительная. На работе тоже отреагировали спокойно.

«Был только один вопрос: а что, так можно было?!»

Спустя два года молодой человек по-прежнему доволен своим решением: привык очень быстро, с именем звучит хорошо, есть маленький бонус — удобнее заполнять короткие поля в документах.

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