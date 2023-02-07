закрыть
7 февраля 2023, вторник, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ИП из Минска приговорили к трем годам «домашней химии» за участие в протестах

  • 7.02.2023, 15:29
ИП из Минска приговорили к трем годам «домашней химии» за участие в протестах

Приговор вынесла судья Марина Климчук.

В суде Ленинского района Минска 13 января осудили Дмитрия Бурого по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Судья Марина Климчук назначила Дмитрию три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Мужчину обвинили в том, что он несколько раз участвовал в минских акциях протеста, выходил на проезжую часть проспекта Независимости, чем блокировал движение общественного транспорта.

В постановлении суда отдельно отмечается, что Дмитрий сфотографировался на проезжей части с национальным флагом. Мужчину опознали по фотоснимкам и видеозаписям с протестов, которые силовики нашли в его мобильном телефоне.

Дмитрий Бурый имеет средне-специальное образование, работал индивидуальным предпринимателем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников