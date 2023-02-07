ИП из Минска приговорили к трем годам «домашней химии» за участие в протестах 7.02.2023, 15:29

Приговор вынесла судья Марина Климчук.

В суде Ленинского района Минска 13 января осудили Дмитрия Бурого по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Судья Марина Климчук назначила Дмитрию три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Мужчину обвинили в том, что он несколько раз участвовал в минских акциях протеста, выходил на проезжую часть проспекта Независимости, чем блокировал движение общественного транспорта.

В постановлении суда отдельно отмечается, что Дмитрий сфотографировался на проезжей части с национальным флагом. Мужчину опознали по фотоснимкам и видеозаписям с протестов, которые силовики нашли в его мобильном телефоне.

Дмитрий Бурый имеет средне-специальное образование, работал индивидуальным предпринимателем.

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