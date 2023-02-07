Украинские партизаны остановили движение военных поездов РФ под Луганском 7.02.2023, 15:31

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иллюстрационное фото

Оккупанты не могли отправить боекомплект на передовую.

Украинские партизаны подожгли важное оборудование на железной дороге на территории оккупированной Луганской области. Оккупанты пока не могут отправить путями боекомплект на передовую.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Луганские партизаны держат в напряжении рашистов. На этот раз наши патриоты подожгли шкаф управления железной дорогой», - рассказал он.

По словам Гайдая, уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Ровеньки – Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.

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