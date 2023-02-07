Литовские дотации семьям на отопление почти равны белорусским пенсиям 7.02.2023, 15:38

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В прошлом году компенсации получали 17% домохозяйств.

В 2022 году в Литве компенсации расходов на отопление и воду получали 17 процентов всех домохозяйств страны, сообщает delfi.lt со ссылкой на министра социальной защиты и труда Литвы Монику Навицкене.

На компенсацию имеют право все люди с невысокими доходами. Если человек живет один, то право на дотацию он имеет, если его доход меньше 357 евро в месяц. Если не один — то при доходах от 258 евро на человека.

Отметим, что средняя пенсия в Литве на сегодня составляет 542 евро (около 1 560 белорусских рублей).

В 2022 году средний размер возмещения расходов на отопление жилья на одного человека в месяц в Литве составлял 152 евро (около 440 белорусских рублей), если человек живет в своем доме или в доме без центрального отопления и 42 евро — если в доме с центральным отоплением.

Таким образом малообеспеченные люди оказываются дополнительно защищены.

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