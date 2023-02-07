Сколько раз Лукашенко примерял на себя судьбу Каддафи и Хуссейна? 7 7.02.2023, 15:49

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Диктатор выдает свои фобии.

Лукашенко снова заговорил о своем убийстве. На этот раз он рассказал о своем возможном устранении генпрокурору Андрею Шведу.

Политолог Дмитрий Болкунец в интервью сайту Charter97.org выразил мнение, что диктатора выдает свои страхи:

«Лукашенко давно живет этими фобиями, что его кто-то каким-то образом хочет физически ликвидировать».

Чаще всего белорусский диктатор примерял на себя судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи, убитого и растерзанного повстанцами, а также казненного иранского правителя Саддама Хусейна.

Сайт Charter97.org посмотрел, как часто Лукашенко озвучивал свои фобии.

Впервые Лукашенко вспомнил о судьбе своего ливийского друга Каддафи в 2011 году.

«Совершена агрессия, убито руководство страны. Притом как убито? Ну, застрелили бы — в бою бы погиб Каддафи, но над ним издевались, измывались, стреляли, раненого насиловали, крутили голову, руки выкручивали, а потом — замучили. Хуже, чем фашисты в свое время», — отметил он.

Активно примерять на себя судьбу иранского и ливийского диктаторов Лукашенко начал в 2021 году.

Выступая на «Всебелорусском собрании» в феврале Лукашенко эмоционально упомянул Каддафи, который, по его мнению, хотел осчастливить Ливию и и другие страны, а его «распяли и посадили на кол».

Упомянул он и главу Ирака Хусейна: «А вы не помните, как его повесили?»

9 мая 2021 года Лукашенко напомнил о судьбе еще одного своего друга — военного преступника из Сербии Слободана Милошевича.

«Ну, помните Милошевича, моего хорошего товарища? Я говорю: «Слободан, смотри». — «Я поеду, докажу». Поехал в Гаагу, его там задушили в камере. Ну, вот судили, понимаете? Я же это видел, это на моих глазах было с моим хорошим товарищем, которого я предупреждал».

Вспомнил Лукашенко и Каддафи: «Слушайте, ну кому он мешал? Я его тоже хорошо знал, он приезжал к нам. Ну, жил он в этой палатке, ему это нравилось — ну, пусть живет. Не во дворцах же жил. Не понравился. Потому что он Африку начал поднимать. Он за счет своих денег нашел подземное озеро, начал эту воду пресную качать. Он хотел поднять Африку. А колонизаторам это не нужно. В глубину зрите».

9 августа 2021 года, в день годовщины протестов в Беларуси, диктатор рассказал, что Каддафи «замочили западные политики».

10 ноября 2021 года Лукашенко рассказывал об уничтожении «специфической» государственности на Ближнем и Среднем Востоке. Диктатор снова вспомнил, как повесили Хусейна и убили Каддафи.

После того, как Лукашенко цинично поздравил Украину с Днем независимости ракетным ударом, украинское Минобороны пожелало белорусскому диктатору «воссоединения со своими хорошими друзьями Хусейном и Каддафи».

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