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Невзоров: Шпион Гундяев провалил все задания

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  • 7.02.2023, 16:04
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Невзоров: Шпион Гундяев провалил все задания
Александр Невзоров

Журналист рассказал подробности о работе патриарха Кирилла на КГБ в Швейцарии.

Известный журналист Александр Невзоров в очередном выпуске своей программы «Экстракт» высказал мнение по поводу недавней публикации в швейцарских СМИ, разоблачающей работу на КГБ патриарха Московского и всея Руси Кирилла (настоящее имя - Владимир Гундяев).

По мнению эксперта, патриарх Кирилл был плохим агентом спецслужб СССР и плохо выполнял цели, поставленные ему на Лубянке.

«Шпионом Гуня был паршивым. Он провалил практически все задания, хотя ничего особенного от иерархов РПЦ за границей тогда еще не требовалось», - подчеркнул Невзоров.

Также известный журналист коснулся и мошеннических схем, которые использовал Гундяев во время своей деятельности. К слову, по возвращении на территорию РФ нынешний патриарх, который тогда находился в чине митрополита, занимался контрабандой сигарет и спиртных напитков, за что получил прозвище «Табачный митрополит». Связи с властями и бизнес-кланами позволили Гундяеву избежать уголовной ответственности за свои деяния.

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