Как белорусам проверить машину перед покупкой 5 7.02.2023, 16:15

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Некоторые данные можно легко найти в интернете.

В редакцию «Автобизнеса» звонки от читателей поступают регулярно и на разные темы: обманул продавец, на учет авто не ставят, машина оказалась в залоге, в такси работала, пробег отмотали, суд изымает, говорили «из-под дедушки», а оказалось…

В общем, это повод лишний раз напомнить о том, что еще до покупки можно самостоятельно получить достаточно много информации об автомобиле. Вот список ресурсов, с помощью которых можно проверить юридическую чистоту транспорта и не только, чтобы заранее избавить себя от нервотрепки.

Когда авто ввезли в Беларусь

Здесь можно получить информацию о дате таможенного оформления машины, которую ввезли на территорию нашей страны. Нужно всего лишь ввести в соответствующие поля поиска VIN, номер шасси или кузова. Поиск осуществляется по двум базам данных, поэтому оба окна заполняем поочередно. Вторая база данных – это информация о ввозе в Республику Беларусь и помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления транспортных средств. Просто и удобно.

Есть ли банк в истории машин

Печальные истории про автомобили, привязанные к белорусским или российским финансовым учреждениям, мы рассказываем регулярно. Главная опасность – автомобиль может быть изъят у собственника как судебными исполнителями, так и по решению суда. Глупо заплатить за машину и остаться ни с чем. Поэтому перед покупкой автомобиль можно проверить по двум базам, белорусской и российской.

В отечественном реестре движимого имущества, обремененного залогом, содержатся данные о правах залогодержателей на имущество. В списке на данный момент зарегистрировано больше 139 тыс. предметов залога.

Как показывает практика, большинство залоговых машин приезжает в Беларусь из России. Поэтому не будет лишним заглянуть и в российскую базу данных. На официальном сайте Федеральной нотариальной палаты есть реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Чтобы проверить свои опасения насчет понравившегося автомобиля, достаточно в разделе «По информации о предмете залога» ввести VIN авто.

А вдруг авто в розыске

Сайт МВД Республики Беларусь позволяет получить информацию о наличии/отсутствии транспортного средства в розыске. Совет от Капитана Очевидность: если машину ищут правоохранительные органы, от ее покупки лучше отказаться.

Была ли машина в России

Непосредственно на сайте ГИБДД Российской Федерации по VIN можно проверить:

– историю регистрации в ГИБДД;

- участие в ДТП;

- нахождение в розыске;

- наличие ограничений;

- наличие диагностической карты технического осмотра.

Если машина имеет российский след или вы полагаете, что таковой может быть, несмотря на все клятвенные заверения продавца, этот сервис будет для вас полезен.

Что в электронном паспорте

Система электронных паспортов – относительно новое явление. Эта база данных содержит сведения о статусах электронных паспортов всех государств – членов ЕАЭС. Получить информацию можно как по номеру электронного паспорта (ЭПТС), так и по VIN.

В нашем случае VIN имеет французское «происхождение», а не страны ЕАЭС, а потому результат на скриншоте очевиден.

Доверенность действующая или нет

Продавать машину по доверенности никто не запрещает. Однако сегодня утром документ можно выдать, а к вечеру его аннулировать. Обладатель доверенности может об этом и не узнать, а вот запись в соответствующем реестре будет.

Поэтому лучше проверить информацию на сайте белорусских нотариусов. Для ее получения достаточно указать ФИО нотариуса, номер регистрации в реестре, дату.

Если доверенность отменена (отметка об этом присутствует), то продавец не имеет права продавать машину. Если это все же произойдет, то такая сделка легко может быть отменена через суд со всеми вытекающими последствиями в виде изъятия машины у покупателя.

Страховка не просрочена

А этот сервис полезен скорее при оформлении европротокола, тем не менее упомянем и его. На сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию можно получить информацию о наличии/отсутствии страхового полиса и дате окончания его действия.

Продавец машины – должник

Покупка авто у человека, который задолжал государству, несет в себе серьезные риски. Избавление от имущества в период наличия исполнительных производств может повлечь отмену сделки. Чтобы не попасть в неприятную историю, лучше спросить у собственника машины данные и проверить их через сайт Минюста.

Продавец машины – банкрот

Покупаете автомобиль у юридического лица? Тогда вам точно нужно заглянуть в Единый государственный реестр сведений о банкротстве. Эта база данных позволит вычислить организацию-должника. Сделки с такими продавцами лучше не совершать.

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей белорусского Минюста также позволяет получить интересующую вас информацию.

Была ли машина в такси и когда проходила техосмотр

Не менее важные пункты при выборе подержанного автомобиля. На сайте Национального центра электронных услуг в разделе «ГАИ, транспорт» можно вбить VIN транспортного средства и получить много полезной информации:

- проверка нахождения регистрационного знака в розыске;

- предоставление диагностических сведений о транспортном средстве;

- проверка нахождения машины в розыске;

- предоставление сведений об электронном паспорте;

- предоставление систематизированных сведений об автомобиле;

- сведения о договоре страхования.

Таким способом можно узнать, работала ли машина в такси (это отмечается при техосмотре), пробег на момент прохождения ТО.

Мораль проста: лучше потратить немного времени и проверить необходимую информацию по сайтам, чем потом спорить с продавцом и бегать по судам.

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