Стало известно, что за беспилотник взорвался в 150 километрах от Москвы 4 7.02.2023, 16:21

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На его борту находилась авиабомба.

Беспилотник, который накануне взорвался над российским городом Калуга в 150 километрах от Москвы, скорее всего, является переработанным советским Ту-141 «Стриж», сообщает Defense Express.

Фото с места падения показали, что это был именно Ту-141 Стриж, на борту которого находилась авиабомба ОФАБ-100−120, отмечает издание.

«Этот эпизод рашистов заставил особенно занервничать. Потому что беспилотник с «хлопком» упал всего в 150 км от Москвы, и его пролет российская ПВО в очередной раз упустила. Наконец, вблизи самой Калуги много военных объектов, железнодорожный узел и аэропорт, и попадание БПЛА с бомбой могло бы существенно повредить логистике войск оккупантов», — говорится в публикации.

Ранее сайт Charter97.org писал, что известно об атаках украинских беспилотников.

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