В Ровенской области на границе с Беларусью создают новый формат фортификаций 1 7.02.2023, 16:35

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Виталий Коваль

На Ровенщине уже заминировали весь пограничный с нашей страной периметр территории.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что белорусско-украинская граница будет на замке, благодаря новому формату фортификационных сооружений.

- Как и все минувшие дни граница с Беларусью в Ровенской области нерушима: Вооруженные силы Украины, территориальная оборона, Нацгвардия и силы всех секторов обороны выполняют свои задачи», — сказал Виталий Коваль.

По его словам, 7 февраля в очередной раз обсудили пути дальнейшего укрепления границы.

«Обсуждаем новый формат фортификационных и инженерных сооружений, усиливаем оборону и не остановимся до дня Победы», - заявил глава Ровенской областной военной администрации.

Деталей о новом формате защиты границы он пока не сообщил.

Ранее15 января Виталий Коваль заявлял, что на Ровенщине заминировали весь пограничный с Беларусью периметр, возводятся инженерные и фортификационные сооружения, оснащаются противотанковые рвы.

В январе 2023 года украинские военные провели учения возле границы с Беларусью, в ходе которых отработали меры по защите страны в случае нового вторжения с севера.

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