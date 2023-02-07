В Ровенской области на границе с Беларусью создают новый формат фортификаций

В Ровенской области на границе с Беларусью создают новый формат фортификаций1
- 7.02.2023, 16:35
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На Ровенщине уже заминировали весь пограничный с нашей страной периметр территории.
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что белорусско-украинская граница будет на замке, благодаря новому формату фортификационных сооружений.
- Как и все минувшие дни граница с Беларусью в Ровенской области нерушима: Вооруженные силы Украины, территориальная оборона, Нацгвардия и силы всех секторов обороны выполняют свои задачи», — сказал Виталий Коваль.
По его словам, 7 февраля в очередной раз обсудили пути дальнейшего укрепления границы.
«Обсуждаем новый формат фортификационных и инженерных сооружений, усиливаем оборону и не остановимся до дня Победы», - заявил глава Ровенской областной военной администрации.
Деталей о новом формате защиты границы он пока не сообщил.
Ранее15 января Виталий Коваль заявлял, что на Ровенщине заминировали весь пограничный с Беларусью периметр, возводятся инженерные и фортификационные сооружения, оснащаются противотанковые рвы.
В январе 2023 года украинские военные провели учения возле границы с Беларусью, в ходе которых отработали меры по защите страны в случае нового вторжения с севера.