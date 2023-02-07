В Литве задержали самую большую контрабанду сигарет из Беларуси 2 7.02.2023, 16:54

Ее стоимость — почти 2,6 миллиона евро.

В Литве задержали самую большую в 2023 году контрабанду сигарет из Беларуси.

Как пишет литовская Таможенная криминальная служба, ее стоимость оценивается в почти 2,6 млн евро. Задержали контрабандистов в Каунасском районе. Там литовские силовики задержали пять человек — четырех литовцев и россиянина.

Они как раз занимались разгрузкой. Были досмотрены два грузовика и три полуприцепа. Выяснилось, что контрабандные белорусские сигареты ввезли в Литву под видом яблок, которые по документам должны были быть доставлены в Калининградскую область РФ. Всего нашли 1330 коробок сигарет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».