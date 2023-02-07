«Ник и Майк»: Война сжирает ресурсы хунты 1 7.02.2023, 17:33

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Время ускорилось как никогда.

На Кремль давят не только поставки вооружений Украине, но и санкции, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Опубликованная статистика по бюджету за январь 2023 года красноречиво говорит о том, что санкции работают, а война дополнительно разоряет экономику (-46% нефтегазовые доходы на фоне увеличения расходов на 59%). Впереди еще «результаты радости» от ухода бизнеса и утечки мозгов за рубеж.

Европа стремительно избавляется от нефтегазовой зависимости, а Индия и Китай не в состоянии заменить потерянную клиентскую базу. Внутренний рынок никогда не являлся приоритетом, а соответственно никто не развивал инфраструктуру. Война энергооружием зимой провалилась. Война на фронте грозит новыми «альтернативными успехами» в перспективе нескольких месяцев.

Нужно спешить сделать хоть что-то, несмотря на то, что даже уже в перспективе ближайшего года тактические успехи не отменяют стратегического поражения.

Ситуацию читают и в Минске. Там максимально суетятся, потому что новые санкции на Россию и их выравнивание для хунты означает, что рассчитывать на серьезную ресурсную поддержку с востока дырявому бюджету, который верстали исходя из стоимости нефти 80 долларов за баррель, не приходится. Нужно вырвать свое здесь и срочно.

Санкции работают. Задачи по их обходу поставлены банковской системе. В пример поставлены прикорытные олигархи. Но вот незадача, банки не могут насоздавать 100 непрозрачных дочек в разных юрисдикциях и возить кэш чемоданами. Или уйти в крипту. Тогда они перестанут быть банками и потеряют все связи с внешним миром, как участвующие в незаконных финансовых операциях и отмывании денег. Одновременно руководство банков понимает, что поставленные задачи невозможно решить, а в рамках «законодательства хунты» в любой момент могут посадить еще вчера свои за выполнение поручений.

Кремлю нужен тактический успех, хунте, как обычно, нужны деньги. Встреча в ближайшее время просто неизбежна. Хунта к ней готовится и на треке «перевернуть страницу». Новый указ, который абсолютизирует тезис о том, что каждый гражданин Беларуси не только с рождения должен, но еще и виновен в чем-нибудь, обсуждать не имеет смысла.

Война сжирает ресурсы застрявших в прошлом диктатур, заставляя торопиться и совершать самоубийственные действия. Время ускорилось как никогда.

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