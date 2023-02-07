Боец украинского «Легиона Свободы»: В направлении Лиман – Кременная ВСУ отбили все штурмы россиян 7.02.2023, 17:10

Враг мелкими группами бросает штурмовые отряды.

Боец украинского «Легиона Свободы» Руслан Андрийко отметил в комментарии «Еспресо», что на линии столкновения продолжаются огневые контакты с российским противником:

- Фиксируем активизацию фронта именно на Луганщине и Донетчине. Ситуация напряженная, продолжаются постоянные обстрелы. В районе Лиман - Кременная оккупанты обстреливают прифронтовые села и уничтожают их фосфором и кассетными снарядами. На линии столкновения продолжаются огневые контакты с противником.

По словам бойца, позиции украинских защитников не утрачены, все штурмы врага отражены.

- Враг мелкими группами бросает штурмовые отряды, как из состава мобилизованных, так и более подготовленные отряды. Происходит по два-три штурма украинских передовых позиций в день, также фиксируются попытки ночных штурмов со стороны противника. ВСУ уничтожают врага и работают на общую победу, - добавил Андрийко.

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