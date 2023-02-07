Россияне шпионят по всему миру 4 Александр Левченко

7.02.2023, 17:20

4,206

От Путина до патриарха Кирилла.

Российские посольства стали местом распространения кремлевской пропаганды и осуществления шпионской деятельности против стран аккредитации, что создает прямую угрозу государствам демократического мира. Российская Федерация совершает чудовищные преступления на территории Украины, поэтому российские послы должны стать персонами нон грата в европейских столицах, осуждающих агрессию Москвы против Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил с предложением к странам-членам ЕС выслать российских послов, которые давно не занимаются дипломатической работой, а несут с собой агрессивную кремлевскую пропаганду, пытаясь скрыть все преступления Москвы, совершенные против украинского народа. Официальный Вильнюс заявил, что нет смысла терпеть пребывание российских послов, которые, как рука Кремля, сеют ненависть к демократическим ценностям и на политическом уровне защищают крупнейшее со времен Второй мировой войны неспровоцированное военное вторжение Российской Федерации против Украины. Именно поэтому Литва отказала в приеме российского посла. К этому акту присоединились Латвия и Эстония. В то же время Кремль потребовал возвращения на родину из Москвы послов Латвии и Эстонии как высоких представителей стран, где «царит антироссийская истерия».

Москва планирует нападение на страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию, а их борьбу за национальное и территориальное выживание и всестороннюю поддержку Киева в Кремле считают «антироссийской истерией». Москва ведет грязную игру в Латвии и Эстонии с намерением втянуть русскоязычных граждан этих стран в кремлевские политические игрища с целью пропаганды идей русского фашизма - рашизма на этих территориях и подготовки пятой колонны для оказания помощи в возможном вторжении России в эти страны, как это уже было в 1940 г.

Для Литвы наибольшую опасность представляет пробивание через Белоруссию коридора через Сувалки в российскую область Калининград, которая до 1945 г. называлась Восточной Пруссией с центром в Кенигсберге. Этот регион был аннексирован СССР после Второй мировой войны, но Москва по своему усмотрению решила сделать его именно частью Российской Федерации, несмотря на то, что эти территории исторически были заселены прусскими племенами литовского происхождения, но со временем германизированным. Только узкое место связывает три упомянутые балтийские страны по суше с Польшей, всем НАТО и ЕС. Москва это хорошо знает и имеет планы в случае большой войны нанести удар в этом направлении из Белоруссии, чтобы перекрыть военную помощь от Польши и Германии в случае широкомасштабного российского вторжения. В Вильнюсе, Риге и Таллинне хорошо понимают, что если Украина падет, то русский медведь двинется, в первую очередь, против них. Именно поэтому они искренне оказывают максимально возможную поддержку Украине, которая составляет целый процент от валового национального продукта (ВНП).

Весной 2022 года страны-члены НАТО и ЕС выгнали из своих столиц несколько сотен российских шпионов, работавших под прикрытием посольств России. Российские спецслужбы нагло вербовали влиятельных политиков, бизнесменов и известных журналистов в странах пребывания с целью создания российской сети влияния в государстве аккредитации. Они могли дойти даже до самых управленческих вершин, и неудивительно, когда вдруг известные высокопоставленные политики начинали петь во всеуслышание, как под российскую балалайку, при этом маскируя свои взгляды якобы национальными интересами. Наиболее заметно это в Венгрии, где русские сумели втянуть в сферу своего влияния политическую и экономическую верхушку этой страны. Сохраняется огромное влияние России в Сербии и особенно в Республике Сербской. Имеется огромное российское лобби в Болгарии, Хорватии и других странах. Конечно, связь напрямую с высшей политической верхушкой не осуществляется, чтобы ее не заметили спецслужбы блока НАТО. Установление таких контактов всегда происходит во время пребывания в третьих странах и в то время, когда «клиент» еще не достиг самого высокого положения.

После российской резни в украинском городе Буча, Германия выслала 40 российских шпионов, Франция – 35, Словения – более 30 разведчиков, откуда российские резиденты работали почти на все страны бывшей Югославии. 25 российских шпионов с дипломатическими паспортами были высланы из Испании. Многим российским агентам пришлось покинуть Хорватию, Румынию, Данию, Швецию. Голландцы давно готовили операцию по уничтожению российской сети в стране. Официальная Гаага выслала 17 российских шпионов, которые базировались в посольстве РФ. 8 из них были из Службы внешней разведки и 9 из военной разведки Генштаба РФ. Российские разведчики из Любляны в основном помогали своим коллегам в Хорватии и Боснии и Герцеговине, а чекисты из Белграда работали против Черногории и Северной Македонии.

Сейчас в Словении поймали еще двоих российских разведчиков, приехавших в страну под фиктивными биографиями как граждане Аргентины. Они были «спящими агентами», и так была уничтожена еще одна сеть, которую Москва плела десять лет. Словения стала местом особого шпионского влияния России в девяностые годы, когда стало ясно, что вскоре страна получит членство в НАТО и ЕС. Служба безопасности Словении SOVA заявила, что граждане Словении удивятся тому, сколько иностранных агентов, особенно российских, действуют нелегально в их стране.

С начала 2022 года западные страны выслали из своих стран 550 российских шпионов под дипломатическим и консульским прикрытием. Больше всех это сделали США, Польша и Болгария. Дипломатом в международном праве считается должностное лицо Министерства иностранных дел, уполномоченное на выполнение служебных обязанностей в отношениях с иностранными государствами и их представителями. Российские разведчики под дипломатическим прикрытием внимательно следят за политическими, военными и экономическими делами страны пребывания. В основном они базируются в консульских отделах и среди атташе по культуре. Теперь стало известно, что в семидесятых годах прошлого века даже Патриарх Московский Кирилл в качестве агента «Михайлова» шпионил в пользу КГБ в Женеве во Всемирной организации церквей, где он был представителем РПЦ. Неудивительно, что в Российской Федерации большая часть всей политической элиты, включая президента Владимира Путина и патриарха Кирилла, являются профессиональными шпионами. Отсутствие влияния гражданского общества привело страну к идеологии войны, агрессии и провокаций против соседних стран.

Александр Левченко, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».