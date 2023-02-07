ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов 5 7.02.2023, 17:41

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Украинские защитники атаковали россиян с помощью дрона.

Украинские военные обнаружили оккупантов на экскаваторе и атаковали их с помощью дрона. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Украинские бойцы заметили, что россияне рыли окопы с помощью специального экскаватора.

Военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко нанесли удары по оккупантам, после чего их экскаватор загорелся.

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