ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов

ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов5
- 7.02.2023, 17:41
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Украинские защитники атаковали россиян с помощью дрона.
Украинские военные обнаружили оккупантов на экскаваторе и атаковали их с помощью дрона. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Украинские бойцы заметили, что россияне рыли окопы с помощью специального экскаватора.
Военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко нанесли удары по оккупантам, после чего их экскаватор загорелся.