Белорусских хоккеистов заставили ночевать в раздевалке

Белорусских хоккеистов заставили ночевать в раздевалке5
- 7.02.2023, 17:52
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Главный тренер наказал своих игроков за поражение от женской команды.
Главный тренер сборной Беларуси U18 по хоккею Дмитрий Шульга оставил ночевать своих игроков в раздевалке. Так он наказал своих подопечных за поражение от женской сборной России по хоккею на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане, пишет sport-express.
Белорусские юниоры проиграли со счетом 1:0. Отмечается, что первое место в мини-турнире заняли 15-летние россияне.