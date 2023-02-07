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Белорусских хоккеистов заставили ночевать в раздевалке

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  • 7.02.2023, 17:52
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Белорусских хоккеистов заставили ночевать в раздевалке
Дмитрий Шульга

Главный тренер наказал своих игроков за поражение от женской команды.

Главный тренер сборной Беларуси U18 по хоккею Дмитрий Шульга оставил ночевать своих игроков в раздевалке. Так он наказал своих подопечных за поражение от женской сборной России по хоккею на турнире Eurasia Jastar Cup в Астане, пишет sport-express.

Белорусские юниоры проиграли со счетом 1:0. Отмечается, что первое место в мини-турнире заняли 15-летние россияне.

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