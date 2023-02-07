Россия загоняет себя в капкан 7.02.2023, 18:05

3,902

Военный эксперт — о возможном новом наступлении РФ.

По моему глубокому убеждению вести наступление в направлении Лимана для российских оккупационных войск (РОВ) весьма глупое занятие с предельно сомнительной перспективой, но по тому как оккупанты насыщают эту локацию силами и средствами можно говорить о том, что они всё же пойдут на этот шаг, пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Если в целом говорить о постоянно пульсирующей информации про некое эпическое наступление России, то отчасти эта пульсация верна - наступление будет, но, зачастую, ему почему-то приписывают те масштабы, которые РОВ из себя ну никак не смогут выдавить. И не только не смогут выдавить, но и загонят себя в капкан.

Например, та же Луганщина, сектор Сватово-Кременная. Готовясь к условному наступлению РОВ загнали туда дополнительные подразделения десантуры из состава 331-го и 217-го 98-й ВДД, тем самым доведя общую группировку до почти 9 тыс. Довольно серьёзная концентрация сил и средств, но есть нюанс.

Нюанс заключается в том, что направление с которого вся эта биомасса может рвануть, скажем так, предельно некомфортное по рядку рельефно-ландшафтно-логистическим факторам. Да, используя фактор количественного превосходства и игнорирование потерь они могут достичь временных целей, но...

Во-первых, это явление будет иметь временный эффект, до момента истощения ограниченного для такого наступления ресурса, а во-вторых, достигая временной цели, на данном направлении, РОВ теряют ресурс, который мог бы быть использован на других локациях.

Например в районе Угледара, где морпехов ТОФ отправили на консервы, а подразделения 12-ой ОБрСпН ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) были перемолоты в фарш.

Или под Авдеевку, где бандформирование «Пятнашка» утратило свою боеспособность из-за запредельного уровня потерь.

Или, возвращаясь к теме Бахмута, перебросить и сконцентрировать эти силы на усилении штурма города, под которым оккупанты «продолжают брать», вне зависимости, кто его штурмует, зэки, мобики 1 АК и 2 АК или бравый десантурный антрекот. Результативность для всех категорий биомассы одинакова.

Но, РОВ ограничены в возможностях свободно, на широкую руку, распределять ресурс, отправлять подразделения туда где они необходимы и наоборот, без ощутимого урона для боеспособности оперировать ими. Ограниченный ресурс - ограниченные возможности.

Вот и возникает вопрос, когда ты критически ограничен в ресурсе, но готовишь наступление по нескольким направлениям, некоторые из которых заведомо провальные, то чем эта вся авантюра для тебя может закончится в целом, даже там, где условно тебя может ожидать ситуативный успех?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».