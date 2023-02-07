Ученые выяснили, почему после дешевого алкоголя так сильно болит голова 1 7.02.2023, 18:19

2,350

Названы соединения, оказывающие негативное влияние на организм.

Сэкономив на алкоголе, человек может проснуться на следующий день после «веселья» со звенящей головой и болью во всем теле. Почему же дешевые спиртные напитки чаще приводят к тяжелому похмелью, чем дорогие?

Стоит отметить, что не все недорогие алкогольные напитки приводят к сильному похмелью. В статье слово «дешевый» по большей части используется для обозначения некачественных алкогольных напитков, пишет «Техинсайдер».

Сивушные масла, или конгенеры

Когда на этикетке бутылки водки указано 40 процентов, это значит, что 40 процентов содержимого бутылки – этанол. Однако в процессе брожения образуется ряд других веществ, например, конгенеры (сивушные масла).

Они представляют собой смесь нескольких спиртов, которые образуются в результате ферментации. Многие сивушные масла – высшие спирты с более чем 2 атомами углерода (формула этанола - C2H5OH).

Особенность высших спиртов в том, что человеческий организм не может их переработать и воспринимает как яд, а головная боль – очень частый симптом обработки яда организмом.

Недостаточно чистый алкоголь

Чтобы отделить спирт от воды, используется процесс, называемый дистилляцией. Температуру водно-спиртовой смеси повышают до 80 градусов — это выше температуры кипения спирта и ниже температуры кипения воды. Присутствующий в смеси спирт переходит в газообразное состояние, а затем охлаждается и конденсируется в жидкость. Таким образом, в процессе дистилляции спирт отделяется от воды. Чтобы чистота алкоголя была максимальной, дистилляция проводится несколько раз. Более качественный алкоголь перегоняется более трех раз, в то время как дешевый – один-два.

Похмелье будет всегда

Однако независимо от того пьете ли вы дорогой или дешевый алкоголь, употребление любого алкогольного напитка в чрезмерном количестве приводит к болезненному похмелью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».