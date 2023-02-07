Украина разорвала соглашения с Беларусью в сфере авиационного поиска 7.02.2023, 18:25

Оно было подписано в Минске в 2017-ом году.

Во вторник, 7 февраля, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией и Беларусью в сфере авиационного поиска. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Рады Украины Тарас Мельничук.

По его словам, было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

Она была подписана 01.03.2017 в года Минске.

Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения,

Этот документ был подписан 12.07.2012 в года Ялте.

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