Украина разорвала соглашения с Беларусью в сфере авиационного поиска
- 7.02.2023, 18:25
Оно было подписано в Минске в 2017-ом году.
Во вторник, 7 февраля, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией и Беларусью в сфере авиационного поиска. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Рады Украины Тарас Мельничук.
По его словам, было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.
Она была подписана 01.03.2017 в года Минске.
Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения,
Этот документ был подписан 12.07.2012 в года Ялте.