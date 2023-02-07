Как Израиль унизил российскую ПВО Орест Сохар

7.02.2023, 18:35

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Эффективность «Панцирь С-1» близка к нулю.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь С-1» - безусловная гордость российской оборонки, разработан для участия в парадах, поднятия боевого духа ватников и самоуспокоения господствующей верхушки Мордора. Ну что-то вроде шаманских амулетов, чтобы никто не сглазил. Посмотрите сами.

Эффективность этого хваленого ЗРГК - 19%. Это официальные данные московитов по итогам войны в Сирии. «Панцирь» «не видит» мелкие и тихоходные цели, к которым относятся беспилотники. Правда, он способен реагировать на боевых гусей, по крайней мере, русаки жаловались, что больших птиц часто воспринимает за БПЛА.

ЗРГК особенно неэффективен в условиях городской застройки. Из-за высоток комплекс еще слабее фиксирует угрозы, а ракеты очень часто разрушают окрестные дома. Много таких случаев было в Белгороде.

Израиль публично унизил путинский «Панцирь С-1», показав, что его эффективность близка нулю.

С десяток этих «панцирей» стоит на вооруженных армиях Ирана. Израиль отправил стаю дронов на несколько иранских стратегических объектов, и ни один сбит не был. Хотя это совсем не мешает московитам и дальше гордиться своим комплексом.

Кстати, орки в скором времени узнают, что такое эффективная противоракетная оборона. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что думает о передаче «Железного купола» Украине. Эта система обнаруживает цель за несколько секунд, а ее эффективность оценивается в 87-90%. «Купол» способен сбивать «грады», «ураганы», снаряды, минометные мины и беспилотники.

Следовательно: ЗРГК «Панцирь С-1» на крышах российских домов — это не только демонстрация страха кремля, но и неполноценности и эффективности комплекса, не имеющего аналогов в мире.

То же можно сказать вообще обо всей «современной» российской ПВО: московиты вырубают парки в Москве и наталкивают там С-400, создавая иллюзию защищенности. Но это уже совсем другая история.

Орест Сохар, Telegram

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