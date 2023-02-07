В Беларуси официально появилась новая профессия 2 7.02.2023, 18:44

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Разбежка зарплат — от 600 до 2500 рублей.

В Беларуси официально признана новая профессия — флорист: теперь ее можно указывать в договоре и трудовой книжке, пишет zerkalo.io.

Какие требования

Для флористов утвержден специальный профессиональный стандарт, он внесен в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Согласно ему, флорист в зависимости от квалификации может иметь 3-й, 4-й или 5-й разряд.

Так, флорист 3-го разряда должен уметь подготовить рабочее место и убрать его к концу смены, в том числе утилизировать отходы. Ему полагается разбираться в видах и названиях цветов и ботанических материалов, знать их значения в различных культурных и национальных традициях. Кроме того, он должен уметь обрабатывать и упаковывать срезанные цветы и создавать простые флористические изделия.

К сотруднику 4-го разряда требования выше — он должен уметь изготавливать изделия средней сложности, в том числе круглые, каскадные и асимметричные композиции в спиральной и параллельной техниках. Ему предстоит создавать и пересаживать композиции из горшечных растений, также на нем оформление товара со склада, прием заказов, расчет с покупателями и ведение учетной документации.

А работник 5-го разряда, кроме всего вышеперечисленного, должен уметь изготавливать еще и сложные изделия нестандартных форм, создавать флористический декор интерьера и экстерьера, цветочные стенды, знать особенности протокольного, свадебного, траурного, праздничного оформления.

Сколько платят флористам

На сайте rabota.by сейчас ищут флористов на 42 вакансии в Минске. Разбежка зарплат — от 600 до 2500 рублей, чаще всего готовы платить примерно 1000−1200 рублей. Среди требований — умение составлять букеты и цветочные композиции, в том числе по фото, уход за растениями, консультирование покупателей и ведение кассы.

Как появляются профессии

Напомним, в Беларуси наименование всех профессий определяется согласно квалификационным справочникам, на которые обязаны опираться государственные и частные организации. Только после утверждения профстандарта наниматель может включить ту или иную профессию в штатное расписание организации и принять сотрудника на работу, в том числе указав его должность в договоре и трудовой книжке.

Разработать профессиональный стандарт часто предлагают заинтересованные в этом ассоциации и крупные организации. Например, в случае с флористами одним из инициаторов стал колледж декоративно-прикладного искусства.

А в прошлом году с подачи разных ассоциаций в Беларуси появились еще четыре профессии — наладчик аппаратного программного обеспечения, монтажник фасадных систем, банщик и бариста. А по инициативе тракторного завода разрабатывается профстандарт «цифровая метрология».

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