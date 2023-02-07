Политзаключенного Дениса Ивашина госпитализировали 7.02.2023, 19:44

1,876

Денис Ивашин

Журналист попал в больницу после этапирования в колонию.

Журналист Денис Ивашин попал в больницу после этапирования в колонию, сообщает телеграм-канал «Дзяніс Івашын».

После прибытия в колонию у Ивашина была температура 39, поэтому вместо карантина его отправили в больницу. Как сообщает канал, Ивашину было так плохо, что он не мог писать.

Ивашина приговорили к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы. Его признали виновным в измене государству. Он сотрудничал с изданием «Новы час» и являлся участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в белорусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. 17 января его этапировали из Гродно в могилевскую колонию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».