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Политзаключенного Дениса Ивашина госпитализировали

  • 7.02.2023, 19:44
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Политзаключенного Дениса Ивашина госпитализировали
Денис Ивашин

Журналист попал в больницу после этапирования в колонию.

Журналист Денис Ивашин попал в больницу после этапирования в колонию, сообщает телеграм-канал «Дзяніс Івашын».

После прибытия в колонию у Ивашина была температура 39, поэтому вместо карантина его отправили в больницу. Как сообщает канал, Ивашину было так плохо, что он не мог писать.

Ивашина приговорили к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы. Его признали виновным в измене государству. Он сотрудничал с изданием «Новы час» и являлся участником украинской инициативы «Информнапалм», известен своими расследованиями. Его последним материалом для «Новага часу» была статья об экс-сотрудниках украинского «Беркута», которые сбежали из страны, устроились на службу в белорусские силовые структуры и участвовали в разгонах протестов. 17 января его этапировали из Гродно в могилевскую колонию.

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