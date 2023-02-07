Страны севера Европы призвали не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования

Страны севера Европы призвали не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования1
- 7.02.2023, 20:01
Пять стран напомнили об отсутствии причин снимать санкции.
Спортивные организации (в том числе национальные олимпийские комитеты, НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов призвали не возвращать на международные соревнования спорстменов из РФ и Беларуси. Совместное заявление опубликовал 7 февраля НОК Швеции.
В документе сказано, что решение было принято на онлайн-встрече 3 февраля и связано оно с российской агрессией против Украины.
«Ситуация с войной в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция», – говорится в заявлении.
Подписанты подтвердили свою «неизменную поддержку украинского народа и требование мира».
«Олимпийский и паралимпийский комитеты северных стран и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами для оценки и постоянного пристального наблюдения за ситуацией», – подчеркивается в документе.