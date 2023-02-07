До -16°С прогнозируется ночью в Беларуси 8 февраля 7.02.2023, 20:15

Днем температура воздуха будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

Преимущественно без осадков и до 16 градусов мороза ночью прогнозируется в Беларуси 8 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет переменная облачность, а днем — облачно с прояснениями. Погода ожидается преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов мороза, местами - 2-4 градуса мороза, а по востоку — минус 12-16 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов, а в восточных районах — минус 4-6 градусов.

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