ГУР: У Шойгу конфликт с ЧВК «Вагнер» 7.02.2023, 20:22

Что известно.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу усиливает конфликт с ЧВК «Вагнера», сообщает украинская разведка. Он намеренно не упоминает их участие в боевых действиях и приписывает «успехи» только себе.

Как отмечает ГУР, по информации российских пропагандистских изданий, Шойгу на совещании заявил о якобы полном контроле над Соледаром, Клищиевкой, Краснопольем, Благодатным и Николаевкой Донецкой области, а также Подгорным и Лобковым Запорожской области. Чиновник страны-агрессора подчеркнул, что все вышеупомянутые «достижения» являются результатом действий российской регулярной армии.

При этом Шойгу сознательно не упомянул об участии «вагнеровцев» в боевых действиях на всех направлениях, которые он перечислил. В то же время кадровая армия РФ там выполняет эпизодическую роль «сил поддержки».

«Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России», — сказано в сообщении ГУР.

Из города Соледар украинские военные отошли еще 25 января, эту информацию подтвердило командование ВСУ. Оккупация других населенных пунктов, о захвате которых рассказывал Шойгу, не подтверждается.

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