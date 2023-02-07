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В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений

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  • 7.02.2023, 21:04
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В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений

Наиболее активные землетрясения были зафиксированы в Турции.

Ученые за последние сутки зафиксировали сотни землетрясений в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и Индонезии.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По их данным, наиболее активные землетрясения были зафиксированы в Турции. Там амплитуда колебаний составила 7,8 балла по шкале Рихтера. А вот на острове Ява колебания были 5,5 баллов, в Микронезии – 5,4 балла.

Всего за последние двое суток во всем мире было зафиксировано 265 землетрясений магнитудой более 4 баллов.

Наименее мощные землетрясения за последние 48 часов были:

Канарские острова - 1,7 по шкале Рихтера;

Пиренеи - 1,5 по шкале Рихтера;

Альпы - 0,7 по шкале Рихтера.

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