В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений

В мире за последние двое суток было зафиксировано более 265 землетрясений4
- 7.02.2023, 21:04
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Наиболее активные землетрясения были зафиксированы в Турции.
Ученые за последние сутки зафиксировали сотни землетрясений в Восточной и Центральной Турции, а также у побережья Сирии и Индонезии.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По их данным, наиболее активные землетрясения были зафиксированы в Турции. Там амплитуда колебаний составила 7,8 балла по шкале Рихтера. А вот на острове Ява колебания были 5,5 баллов, в Микронезии – 5,4 балла.
Всего за последние двое суток во всем мире было зафиксировано 265 землетрясений магнитудой более 4 баллов.
Наименее мощные землетрясения за последние 48 часов были:
Канарские острова - 1,7 по шкале Рихтера;
Пиренеи - 1,5 по шкале Рихтера;
Альпы - 0,7 по шкале Рихтера.