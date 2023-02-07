ЕС откроет центр по борьбе с российской и китайской пропагандой 4 7.02.2023, 21:16

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Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европейский Союз запустит новую платформу, основной целью которой станет изучение дезинформации со стороны России и Китая. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Politico.

По словам Борреля, центр противодействия дезинформации будет создан прежде всего для того, чтобы понять, как организованы компании по дезинформации, а также своевременно выявить их участников.

Боррель также предупредил о «новой волне» дезинформации сфабрикованных изображений, видео и веб-сайтов, которые выдают себя за средства массовой информации, которая распространяется «в пять раз быстрее скорости света в социальных сетях и службах обмена сообщениями».

По словам одного из представителей центра противодействия дезинформации, это будет децентрализованная платформа для обмена информацией в режиме реального времени с неправительственными организациями, странами и кибербезопасными агентствами.

Это, по словам представителя центра, позволит лучше понять новые угрозы дезинформации и быстрее принимать меры по решению таких проблем.

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