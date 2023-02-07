Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard 1 7.02.2023, 21:34

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Зенитки должны поставить до конца февраля.

Украинские военные получат до конца февраля 2023 еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны. Кроме того, Германия еще передаст танки.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, это решение было принято после его встречи с президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы была обсуждена передача Украине дополнительного вооружения.

К концу февраля Украине будет передано еще больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, а также пять зенитных танков Gepard и еще пять инженерных танков Badger.

Кроме этого, Украина получит в марте пять танковых мостоукладчиков Biber.

При этом министр обороны Германии заявил, что о поставках боевых самолетов Украине не может быть и речи.

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