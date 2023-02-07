Немцы видят в России самую большую угрозу для мира 3 7.02.2023, 21:47

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Опрос.

Немецкое население сегодня воспринимает Россию как самую большую угрозу для мира во всем мире.

Об этом говорится в исследовании Института исследования общественного мнения Allensbach совместно с Центром стратегии и высшего менеджмента, сообщает ntv.

На вопрос, какая страна будет представлять наибольшую угрозу в ближайшие годы, 82% участников репрезентативного опроса назвали Россию. 60% опрошенных выбрали Китай. 52% населения считают ядерное государство Северную Корею очень серьезной угрозой.

До начала российской агрессивной войны против Украины 24 февраля 2022 года восприятие было другим, как показывает сравнение с результатами предыдущих опросов. В 2021 году только 32% населения в возрасте 16 лет и старше воспринимали Россию как самую большую угрозу.

Если на западе Германии каждый второй (50%) считает США надежным союзником, то в восточных федеральных землях это касается чуть более чем каждого четвертого (26%). Доля восточных немцев, которые воспринимают Россию как главную угрозу миру, также ниже на Востоке - 73%, чем на Западе, где такого мнения придерживаются 84% опрошенных.

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