Зеленский провел совещания с военными и Будановым по поводу возможного наступления РФ

Зеленский провел совещания с военными и Будановым по поводу возможного наступления РФ1
- 7.02.2023, 22:01
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителем разведки Кириллом Будановым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
По его словам, на встрече поднимался вопрос о возможном повторном наступлении россиян на территории Украины.
«Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять, причем по всем направлениям», - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас самая плохая ситуация на фронте в Донецкой области. Однако украинцы делают все возможное, чтобы отстоять свои территории.
«Донечина и восток, где горячее, - я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях. Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру», - подчеркнул он.