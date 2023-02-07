Американский генерал Ходжес назвал Крым ключом к победе Украины в войне 7.02.2023, 22:24

Бен Ходжес

По его словам, ВСУ освободят Крым от российских оккупантов до конца лета.

Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца лета, то есть до конца августа 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса в эфире YouTube-канала «Тарас Березовец».

«Освободить Крым возможно этим летом, после этого все упадет. Крым — это ключ», - заявил Ходжес.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова - а этих путей всего два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

По словам Ходжеса, скорая деоккупация полуострова возможна при наличии в ВСУ дальнобойного оружия, например, ракет ATACMS, которые могли бы легко разбомбить каждый российский склад в Крыму.

«Донбасс будет вашим. Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое «если», Запад обеспечит потребности Украины, чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных», - констатировал он.

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