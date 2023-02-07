Япония впервые за пять лет официально заявила о незаконной оккупации Россией Курильских островов 7.02.2023, 23:38

Проблему северных территорий премьер Японии назвал «делом всей нации».

7 февраля в заявлении ежегодного мероприятия в Токио, посвященном Курильским островам и подписанном в том числе правительством Японии, часть островов, которые Россия считает своими, впервые за последние пять лет была названа «незаконно оккупированными» японскими территориями. Об этом сообщает Kyodo.

В заявлении сказано, что северные территории Японии, которые Советский Союз оккупировал 77 лет назад, до сих пор не возвращены, и это «совершенно неприемлемо».

Агентство отмечает, что это крупное мероприятие проводилось впервые после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Именно 7 февраля в Японии отмечают «День северных территорий».

На мероприятии присутствовал в том числе премьер-министр Японии Фумио Кисида, отмечает сайт его офиса.

«Прискорбно, что и сейчас, спустя 77 лет после войны, не решен вопрос о северных территориях и не заключен мирный договор между Японией и Россией. В настоящее время японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии РФ против Украины, но правительство Японии твердо придерживается политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», – сказал он.

Премьер Японии также назвал проблему северных территорий «делом всей нации».

The Japan Times подчеркивает, что Кисида в своем выступлении «не стал требовать от России возврата всех четырех островов», а также не сказал, «как делал это в прошлом», что четыре острова являются частью Японии.

В апреле 2022 года в Японии впервые с 2011 года употребили формулировку «неотъемлемая часть» Японии относительно четырех островов Курильского архипелага, это было указано в Синей книге дипломатии, которую презентовали на заседании правительства.

Как сообщал Charter97.org, в столице Японии Токио 7 февраля собрался митинг с требованием к России вернуть оккупированные ею Курильские острова.

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