Maxar опубликовал снимки турецкого города Ислахие до и после землетрясения 8.02.2023, 2:32

Фотофакт.

Спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные до и после землетрясения 7 февраля опубликовала в Twitter американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

«Наши недавние снимки землетрясения в Турции. Погода и облачность повлияли на получение новых изображений пострадавших районов. На кадрах показан обзор города Ислахие, Турция, до (4 октября 2022) и после (7 февраля 2023), — отмечается в сообщении.

На снимках заметны разрушенные постройки и спасательные работы.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

Напомним, мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и в Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Сначала сообщалось, что его магнитуда — 7,4, впоследствии ее повысили до 7,7. Второе землетрясение магнитудой 7,6 произошло в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.

По данным на 7 февраля, общее число погибших в Турции и Сирии превысило 6 тысяч, пострадавших — 30 тысяч, сотни числятся пропавшими без вести.

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