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США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию

  • 8.02.2023, 5:36
США передали Украине газотурбинную мобильную электростанцию

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Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Об этом сообщает страница Министерства энергетики Украины.

«Эта помощь позволит Украине увеличить поставки электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Мобильная электростанция, произведенная в США компанией General Electric», - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что установка этой турбины станет первым практическим шагом по децентрализации энергосистемы и развитию сетей малой генерации в Украине.

«Пока мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски», - добавил Галущенко.

Заместитель Администратора USAID Изобель Коулман объяснила, что правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой – помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне. Эта мобильная газотурбинная электростанция будет способствовать поставке электричества в дома, больницы, школы и предприятия критической инфраструктуры.

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