Гиркин: Путин потерял нити управления и будет свергнут 14 8.02.2023, 8:09

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Диверсант назвал фамилию «заговорщика номер один».

Российский диверсант, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что диктатор Владимир Путин уже плохо контролирует свой режим.

Такое мнение он высказал в интервью пропагандисту Андрею Караулову.

«Что касается Путина, у меня впечатление, что президент в значительной степени потерял нити управления… Именно поэтому стала возможна перебранка между Пригожиным и Министерством обороны, которое, видимо, сейчас частично разрулено, но не в пользу Пригожина, а в пользу Шойгу… Если бы Путин хоть немножко держал в руках эту тему, вряд ли бы он позволил настолько усилиться одному, пусть даже своему ближайшему сотруднику», - рассказал Стрелков.

Он подозревает, что Шойгу, усиливший собственную власть с помощью «спецоперации», может свергнуть Путина.

«До сих пор Путин, являясь верховным главнокомандующим по Конституции и закону, всячески уклоняется от прямой ответственности за ход «спецоперации». Фактически, он отдал это в руки Шойгу, сделав его вторым лицом в государстве с претензией на первое. Если сейчас что-то такое нештатное произойдет, Шойгу - самый первый кандидат на замещение должности», - сообщил военный преступник.

Стрелков считает, что у диктатора могут быть проблемы со здоровьем.

«У меня впечатление, что Владимир Владимирович или пребывает в не очень хорошем состоянии здоровья, или просто спрятался от проблем. Возможно, имеет место быть оба факта. То, как он стоял в церкви в одиночестве, как принимает своих министров, сидя от них в 20 метрах… Тут две версии: либо не дают людям, знающим Путина садиться к нему поближе, чтобы они не разглядели какие-то черты, либо президент не может находиться в толпе по медицинской причине. Скорее всего, опасаются за его иммунитет», - рассказал российский диверсант.