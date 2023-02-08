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Землетрясение в Турции: опубликованы спутниковые снимки разрушений

  • 8.02.2023, 8:23
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Землетрясение в Турции: опубликованы спутниковые снимки разрушений

В некоторых микрорайонах турецких городов разрушены две трети жилых домов.

Компания Maxar показала спутниковые снимки пострадавших от землетрясения городов на границе Турции и Сирии. С помощью снимков можно оценить процент поврежденных построек и спасти пострадавших.

Информация опубликована в Twitter компании.

Maxar напомнила, что во время чрезвычайных происшествий открывает свои данные всем желающим. Сейчас она обнародует фотографии из Турции - есть надежда, что это поможет спасти людей, которые еще не были извлечены из-под завалов.

На фотографиях - местность, снятая в октябре 2022 года и 7 февраля 2023 года.

На первой паре фото – панорама всего города Ислахия до и после землетрясения. Масштаб изображений таков, что не заметно деталей.

Следующие пары фотографий сделаны с лучшим увеличением.

Виден квартал с высотными домами. После землетрясения разрушения подверглись около трети из них. Один дом – наклонился и чудом держится.

Другая пара фото – из 14 домов, обведенных красным слева, выстояло лишь 5: остальные стерты в прах.

Организация по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в Турции опубликовала видео, снятые дронами в населенном пункте Малатья. Следует отметить, что на них видно больше подробностей стихийного бедствия:

спасатели вытаскивают из «норы» мужчину, которому удалось выжить;

группа людей стоит вокруг отверстий в развалинах и готовит принадлежности для спасения пострадавших.

Отметим, согласно сообщению турецкой прессы, известно о 3549 погибших, 22168 раненых, более 8 тысяч спасенных из-под завалов.

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