Видеофакт: Дрон ВСУ с разгона влетел в скопление военной техники РФ 8.02.2023, 8:46

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Атака произошла в Херсонской области, на полпути между Олешками и Голой Пристанью.

Разведывательный дрон ВСУ навел дрон-камикадзе и артиллерию на скопление армии РФ на оккупированной части Херсонщины.

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, украинского военного журналиста.

На видео зафиксирована спецоперация по уничтожению военной техники армии РФ, которую российское командование разместило на оккупированной Херсонщине.

Первые кадры записи показывают местность на берегу водоема – это либо Днепр, либо море. Ориентир – 4 ангара, возле которых проходит автодорога.

На автодороге разведывательной дроны ВСУ заметил скопление военной техники. Присмотревшись, можно насчитать 4 единицы.

Дрон-камикадзе влетел в кадр из верхнего правого угла – быстро направляется в сторону техники противника.

Попадание – точно в «десятку» – подрывается военная машина армии РФ.

После этого к истреблению противника присоединилась украинская артиллерия:

один прилет произошел на расстоянии нескольких десятков метров от ангаров;

другой – ближе к берегу: в данном случае заметно, что удар нанесли с исключительной точностью – дома рядом не пострадали.

OSINT-аналитики выяснили точку, в которой украинский дрон атаковал технику армии рф - 46.560087, 32.6073583.

По указанным координатам расположено село Кардашинка - на полпути между Олешками и Голой Пристанью. Расстояние до возможных позиций ВСУ – от 5 до 10 км.

An attack on a concentration of Russian military personnel using a kamikaze drone and artillery. Kardashynka, Kherson region. (46.5600070, 32.6074021)https://t.co/S0LVqQMr08 pic.twitter.com/h9rvPbGbgm — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 7, 2023

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