«Cлушал каких-то непонятных людей и влез в долги на $25 тысяч» 8 8.02.2023, 9:05

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фото: Bitcoin/twitter

Белорус рассказал, как пытался заработать на криптовалюте.

Феликсу 33 года, последние пять лет больше половины дохода он отдает на погашение долгов. Все началось с того, что в 26 лет парень заинтересовался криптовалютами. Сделал расчеты, которые показали: если вложить в крипту $12 тыс., то через год можно иметь уже $75 тыс. «Криптовалюты меня сильно воодушевили, ведь за год можно было заработать на квартиру. Появилась идея сделать майнинговую ферму. Надо было только найти инвесторов». Так начинается история потери $25 тысяч, о которой рассказывает Onlíner.

Как искать инвесторов, когда ты простой 26-летний сисадмин из Беларуси?

Чтобы найти деньги, Феликс стал рассказывать знакомым и родственникам, что есть такая тема, на которой за год можно из $1 тыс. сделать $3 тыс. То есть вкладываешь одну сумму — через год получаешь втрое больше.

— Я рассказывал людям: есть такие-то перспективы и минимальные риски. В какой-то степени я вводил людей в заблуждение. Не то чтобы врал — я искренне верил в то, о чем говорил.

Около десяти человек небольшими суммами наскребли и отдали Феликсу в сумме $17 тыс. Еще $8 тыс. дали трое родственников. Это был 2017-й — Forbes называл это время годом биткоина и периодом криптовалютной революции.

Ферму Феликс решил строить сам.

— Я сисадмин по профессии, разбираюсь в железе.

Хотел купить для нее 12 видеокарт, но в 2017-м сделать это оказалось не так просто.

— Либо ценники были конские, либо достать карты было практически нереально. Дефицит-дефицит.

Это не отговорки, вот новость Onlíner за 2017 год: «Видеокарт нет и не будет. Добытчики биткоинов спровоцировали дефицит в Беларуси». Кое-как удалось раздобыть шесть видеокарт. Три купил у знакомых, которые владели магазинами, еще три смог заказать у поставщика, который вез видеокарты в Россию, но был готов выгрузить несколько штук в Беларуси. На все Феликс потратил $4,5—5 тыс.

Устройство собирал два месяца. Можно было бы и быстрее, если бы не проблемы с комплектующими.

— Построить ферму — это как собрать компьютер, разве что есть нюансы. Я где-то почитывал, как ее собирать. Консультировался со своим коллегой, который тоже начинал заниматься майнингом.

Готовую ферму установил в подвале частного дома у друга. Там было хорошо, потому что это загород, дешевое электричество. И в подвале много места, прохладно, система хорошо охлаждалась. Дело пошло, начал майнить Ethereum (ETH) — эфир.

По идее ферма должна была стать курицей, которая несет золотые яйца

Но что-то пошло не так, ожидаемого дохода ферма не приносила.

— Потому что был поздний вход, ее надо было строить и подключать раньше. Или расширять, добавлять больше видеокарт, хотя бы 12 штук. Она давала мизерную прибыль. По идее она майнила на перспективу: когда-то в будущем монеты могли бы подорожать.

Я понял, что нужно идти торговать на криптобирже, потому что там быстрые деньги. Сегодня вложил — и уже через неделю получил доход ×2 или ×3.

Тем более у меня оставались деньги инвесторов.

Парень стал торговать на бирже: начал покупать и продавать Cardano (ADA), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Stellar Lumens (XLM), OMG Network (OMG).

— Я читал новости, форумы, слушал каких-то непонятных людей, которые давали советы по крипте. Появилась информация, что если вложиться в определенную монету, то через неделю прибыль будет ×1,5. Я в нее вложился.

Неудачно. Стал покупать подписку на телеграм-канал, в котором публиковались прогнозы про криптовалютам, но для понимания ситуации требовалось больше знаний. Часть денег сгорели только потому, что были вложены в неправильную биржу: она потом объявила себя банкротом.

Когда появлялась какая-никакая прибыль, ее парень потихоньку выводил и тратил, как он выразился, на покрытие обязательств. Потом продал ферму, вырученные деньги тоже вложил в биржу, несмотря на то что и она не приносила ожидаемых денег.

— У меня часто была надежда: вот эта монета сейчас выстрелит, и я покрою все свои долги.

В реальности прибыль от торговли на криптобирже была мизерной.

Почему в период расцвета криптовалют не удалось заработать?

— Потому что надо было начинать раньше. Выиграли те, кто купил тот же биткоин сильно заранее — например, кто успел взять биткоин по $3—4 тыс., а продавал уже по $20 тыс. Я не раз выводил криптовалюту незадолго до ее взлета. Когда она дешевела, я на панике ее снимал. А оказывалось, что это коррекция перед взлетом курса.

Все деньги инвесторов и родственников растворились где-то в интернете за два года. Ферма проработала полтора года, торги на бирже продолжались около двух лет.

— Когда я понял, что все деньги закончились, у меня началась легкая истерика с какой-то обидой. В какой-то момент казалось, что это пропасть, дно, нет света в конце тоннеля. Легкая депрессия, переживания в моментах. Но это продлилось недолго, такой у меня характер.

Инвесторы давали мне деньги под расписку. Кто-то дал $1 тыс., кто-то — $3 тыс. Когда люди понимали, что это какое-то мутное дело, просили все назад. Я уклонялся, придумывал причины. А потом сознался и слышал много «приятного» в свой адрес. Знакомым я сказал как есть, а родственники еще не в курсе.

«Если бы можно было вернуть время назад, я бы все равно занялся криптовалютой»

Сейчас Феликс впахивает на трех работах, чтобы поскорее отдать долги. Зарабатывает 3500 рублей, из них по 2000 каждый месяц отдает инвесторам. По идее нужно еще пару лет, чтобы рассчитаться за эксперимент, начатый примерно шесть лет назад. Парень держится бодрячком, о ситуации рассказывает без трагедии.

— Потому что я свое уже отпаниковал. Хотя впереди маячит пару потенциальных судов из-за того, что я еще не отдал деньги.

Я до сих пор встречаю людей, которые думают, что можно купить две видеокарты за $1 тыс., ничего особо не делать и иметь на этом деньги. Это наивность.

Бывает, вложился в криптовалюту — и она сразу принесла огромную прибыль, но это случайность, фарт. Игра на криптобирже — это та же игра на обычной бирже. Нет такого, что ты вложился и ждешь денег. Заниматься майнингом — это как заниматься бизнесом, как вести ИП или ООО. У вас должен быть бизнес-план, подсчитаны риски. Должно быть понимание, чем вы будете покрывать расходы, если какая-то монета принесет вам убыток. Вы должны постоянно мониторить ситуацию.

Если бы можно было вернуться назад, я бы все равно занялся и майнинговой фермой, и торгами. Только не был бы падок на чужие деньги, а брал бы их в доверительное управление — чтобы люди сами их вкладывали, а я говорил им, что и как делать. И отчитывался бы перед инвесторами о ферме, чтобы они видели: она есть, работает. Не давал бы ложных обещаний. Нужно было больше готовиться, больше изучать. Я только в конце пути понял, насколько безответственно отнесся к этому делу.

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