Лукашисты задержали индивидуального предпринимателя за комментарии в Интернете 7 8.02.2023, 9:14

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ФОТО: ВКОНТАКТЕ

Бизнесмена обвиняют в «разжигании вражды к русским».

В Беларуси задержали индивидуального предпринимателя Сергея Леонюка. Поводом для задержания стали комментарии в Интернете.

Сергею Леонюку 51 год. Он ИП с 2012 года и занимается мелкой торговлей, до этого успел поработать специалистом по маркетингу в частных фирмах и в Беларусбанке.

В видео силовиков предприниматель говорит, что якобы оставлял комментарии в телеграме. Демонстрируется также их предполагаемое содержание — даже если мужчина действительно их написал (юзернейм и другая информация не указаны), комментарии связаны с осуждением российской агрессии в Украине, хотя некоторые трудно назвать приличными.

Губоповцы утверждают, что против мужчины заведено уголовное дело по статье 130 за «разжигание вражды к русским». По этой статье может грозить до пяти лет колонии.

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