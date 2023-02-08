Лукашисты задержали индивидуального предпринимателя за комментарии в Интернете

Лукашисты задержали индивидуального предпринимателя за комментарии в Интернете7
- 8.02.2023, 9:14
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Бизнесмена обвиняют в «разжигании вражды к русским».
В Беларуси задержали индивидуального предпринимателя Сергея Леонюка. Поводом для задержания стали комментарии в Интернете.
Сергею Леонюку 51 год. Он ИП с 2012 года и занимается мелкой торговлей, до этого успел поработать специалистом по маркетингу в частных фирмах и в Беларусбанке.
В видео силовиков предприниматель говорит, что якобы оставлял комментарии в телеграме. Демонстрируется также их предполагаемое содержание — даже если мужчина действительно их написал (юзернейм и другая информация не указаны), комментарии связаны с осуждением российской агрессии в Украине, хотя некоторые трудно назвать приличными.
Губоповцы утверждают, что против мужчины заведено уголовное дело по статье 130 за «разжигание вражды к русским». По этой статье может грозить до пяти лет колонии.