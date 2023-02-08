Буфет по цене трети квартиры: что продается в антикварных магазинах Беларуси 1 8.02.2023, 9:31

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В Европе все устроено иначе.

Журналисты Myfin.by заглянули в магазин антикварных и старинных вещей «Шебби», который находится на улице Максима Богдановича, где увидели массу интересных вещей. У хозяйки магазина мы узнали, приносит ли прибыль торговля антиквариатом, кто основные покупатели старинных вещей и за сколько продаются редкие вещи.

Чего только нет в антикварном магазине: буфеты, канделябры, люстры, фарфоровые статуэтки, хрустальные вазы, шкатулки, картины, часы и многое другое. Нас встречают директор Елена и специалист по розничным продажам Анна.

Хозяйка магазина рассказывает про географию вещей, которые использовались в быту в конце ХIХ – начале ХХ веков.

– Мебель привезена из Франции и Бельгии, фарфор – это Германия, Дания, Франция, изделия из металла – Бельгия и Нидерланды, изящные фарфоровые статуэтки, изображающие ангелов, – Италия.

«Мы работаем с поставщиками из этих стран, – отметила Анна. – Раньше мы ездили в Европу, привозили вещи из антикварных складов, с аукционов, а сегодня, учитывая, что попасть в европейские страны стало затруднительно, мы чаще заказываем вещи из каталогов».

Специалист подчеркнула, что связь за годы с арт-дилерами из Европы налажена уже достаточно хорошо, поэтому их магазин имеет конкурентное преимущество перед другими антикварными белорусскими салонами, которые работают чаще всего по принципу комиссионки: люди приносят вещи, их оценивают и потом продают.

– У нас только 10% вещей, принесенных людьми, а то и меньше. А 90% привезены из европейских стран.

В Европе все иначе

«В Европе намного больше антикварных магазинов, чем у нас. Антиквариат в Беларуси – очень нишевый продукт, – делится Елена. – В других странах в отличие от Беларуси он еще представлен через аукционы, антикварные дома. А у нас есть только частные магазины».

Тем временем Анна показывает экспонаты.

– Вот шкаф, выполненный из ореха, изготовлен в 60-х годах ХХ века в Италии, инкрустация в технике маркетри. Использовался как комод для теле-радиоаппаратуры. Стоит 2450 руб.

К слову, цены в магазине самые разные. К примеру, чайная пара из Германии, датированная 40-ми годами ХХ века стоит 38 рублей, канделябр конца ХIХ века, выполненный из бронзы, – 85 рублей, каминный набор часы с канделябрами из Франции, ХIХ век, – 1970 руб.

Елена рассказывает о ценах в магазине.

– Мы стараемся завозить вещи той ценовой категории, которые в состоянии купить у нас. Самая дорогая вещь, которая была в нашем магазине, – это буфет, который продавался примерно за 12-13 тыс. руб. Иногда мы привозим вещи под заказ, они не продаются тут, а сразу после оценки поступают к покупателю, который их заказывал. Иногда под заказ мы привозили комоды, дорогие картины ХVII-ХVIII веков.

Анна в свою очередь заметила, что за все 10 лет существования магазина они ни разу не видели, чтобы в декорировании буфета или шкафа повторялся рисунок.

– Создается впечатление, что раньше люди делали мебель только по индивидуальному заказу. На каких-то элементах мебели есть барельефы с изображением лиц, и это не какой-то обобщенный портрет, а портрет конкретного человека. Возможно, хозяина или хозяйки. Здорово было бы оказаться на какое-то время в прошлом и увидеть, как создавались все эти вещи.

Начало бизнеса

Мы в свою очередь просим хозяйку магазина рассказать о том, как возникла идея открыть магазин старинных вещей.

Антикваром, по ее собственным словам, Елена стала случайно. Однажды она побывала в Швеции, где случайно зашла в магазин, в который люди сдают старые вещи, а уже вырученные за них деньги потом уходят на какие-то нужды.

– Так и зародилась идея создать свой магазин старинных вещей. Так я пришла в эту сферу, потом меня затянуло, и думаю, это навсегда. Магазину на данный момент 10 лет. Конечно, пришлось поучиться. Я и Анна прошли углубленный курс «История искусства».

«Но все равно специфика работы такая, что мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми вещами, то есть обучаемся ежедневно, – добавила Анна. – И нас учат наши клиенты. Вот приходит коллекционер и рассказывает историю про какую-то вещь, а мы, слушая его, расширяем свои знания».

Что пользуется спросом

Говоря о спросе, Анна отметила, что выделить что-то конкретное, что пользуется наибольшим спросом, невозможно:

– Кому-то нравятся канделябры, кто-то собирает медальоны, кто-то барометры, у кого-то коллекция хрустальных цветных бокалов. Иногда приезжает какая-то вещь, и ты думаешь, что она будет нарасхват, а она будет лежать полгода, и ее никто не берет. А потом приезжает какая-нибудь, скажем так, не самая красивая вещь, и ее завтра же покупают.

Елена и Анна считают, что составить портрет типичного покупателя их магазина не получится, потому что все клиенты разные.

«Я бы разделила покупателей на несколько категорий. К примеру, есть состоятельные люди, для которых старинная вещь – это объект престижа, и именно с этой целью они ее и покупают. Вторая категория людей – это те, которым антикварные вещи нравятся с детства, такие люди покупают антиквариат для души», – рассказала Анна.

Еще одна категория покупателей – это коллекционеры.

– Эти люди по-своему одержимы: они могут все деньги отдать на понравившуюся им вещь. Они быстрее откажут себе в чем-то другом, но приобретут какую-нибудь статуэтку такого-то завода определенного периода. Также старинные картины или изделия покупают дизайнеры, которые подбирают вещи для интерьера. Кроме этого, немало тех, кто приходит в магазин, чтобы купить антиквариат в подарок, понимая, что такой подарок будет уникален.

Интересно и не убыточно

«Выгоден ли антикварный бизнес?» – сам собой напросился вопрос.

Елена отмечает, что этот бизнес очень интересный, и конечно, он точно не убыточный.

– При этом мы работаем как обыкновенный коммерческий магазин, то есть делаем на вещи стандартную наценку. Очень сложно дать правильную оценку антикварному предмету. Оценщиков антиквариата – людей, которые могут сделать атрибуцию изделия – очень мало в Беларуси. Есть, конечно, специалисты, работающие в Национальном художественном музее, но они очень загружены своей работой.

Блюдо от «Сименс и Гальске»

Напоследок мы попросили Елену и Анну поделиться с нами интересными историями, которых, наверное, уже немало в копилке магазина.

«Был такой случай: мы отправляли в Канаду девушке, которая раньше жила в Беларуси, три люстры и две картины, – рассказала Анна. – Перед отправкой картины за границу мы отдали ее в Министерство культуры для получения разрешения на выезд. И обнаружилось, что это картина известного художника 19 века, которая на аукционах продается раз в 10 дороже, чем у нас. Покупательнице было приятно и нам тоже».

Елена тоже поделилась историей. Несколько лет назад в их магазин зашел мужчина преклонных лет и принес блюдо с редким клеймом «Сименс». В магазине начали изучать клеймо, искать информацию в интернете, и в итоге раскопали интересную историю.

– В ХIХ веке компания «Сименс и Гальске» плотно сотрудничала с Россией и получала заказы от императора Николая II. Один из братьев Сименс Карл приехал в Россию и много лет прожил в Петербурге, где построил завод электрооборудования. Компания также активно занималась электрическим освещением городов и многим другим. А еще у Карла была страсть – фарфор. И он построил фабрику по производству фарфоровых изоляторов и посуды, но дела там шли плохо. Фабрика скоро разорилась. Карл Сименс вынужден был ее закрыть. Понятно, что все предметы, которые там выпускались, уникальны, потому что их очень мало. И вот в их числе оказалось и это блюдо.

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