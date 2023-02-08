Китай ждет проплытия трупа Путина 1 Александр Кирш, «Обозреватель»

8.02.2023, 9:59

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Си Цзиньпин получил важный сигнал.

Статья Каспарова и Ходорковского, вышедшая в Америке, в действительности является посланием Соединенных Штатов главному китайцу. Но — обо всем по порядку.

Гроссмейстер, играющий в 4 руки, сделал ход, который действительно достоин одного из лучших шахматистов в истории человечества: он выдвинул свою кандидатуру во временные управители мордора. Эта должность может оказаться таки появившейся — после того, как оркостан будет повержен Украиной с помощью оружия, полученного от Цивилизации. Для чего, собственно, это самое оружие Каспаров Украине и попросил.

Кандидатура в самом деле интересная: авторитет мирового уровня, явно не нуждающийся в коррупционных допдоходах, на посту и. о. директора РФ смотрелся бы весьма симпатично.

При этом программа его выглядит практически идеальной, включая возвращение к границам 1991-2013 годов, отказ России от ядерного оружия, выплату Украине репараций, выдачу военных преступников, трибунал в Гааге, массовую люстрацию, построение парламентской демократической республики с широчайшими правами регионов и так далее.

Все это возможно лишь в комплексе и очень взаимосвязано:

децентрализация РФ допустима исключительно в комплекте с ее денуклеизацией, а то последствия возможного развала были бы непредсказуемы;

та же децентрализация должна помочь Каспарову получить поддержку не только Украины и союзников, но и некоторую внутримордорскую;

при этом его демократическое избрание очумелыми зомбированными орками все равно будет чрезвычайно проблематичным, в связи с чем предусматривается мощнейшая люстрация, после которой конкуренция резко снизится, да и само первоначальное вступление в должность предусматривается еще до преждевременной демократизации;

а уже лишь после «переходной деятельности» такого назначенного победителями каспаровского Госсовета будет и Учредительное собрание, и прочее счастье демократии.

То есть в принципе все реально — было бы совместное желание Украины и Главной страны мира идти таким путем в принципе. И если военно-политическое движение действительно будет в этом направлении, то кандидатура вполне приемлемая.

Но есть один маленький нюанс. Последовательная и взаимосвязанная схема Каспарова носит откровенно прозападный характер и совершенно антикитайский. Сохранение КНР в качестве фактической хозяйки гигантского куска России явно не предусматривается, не говоря уже о расширении такого [не очень] скрытого частичного господства. Этот факт, как и то, что именно в США была соответствующая публикация, подвигает к предположению относительно истинного значения данного месседжа — даже, возможно, и не предусмотренного самим гроссмейстером. Это — открытое письмо Штатов Си Цзиньпину.

Его подразумеваемый текст: «Если будешь медлить с оказанием своевременной помощи Цивилизации в ее борьбе с ордой (а вместо этого Китай продолжит тупо вытайваниваться, да еще и летать где не положено), то потеряешь Россию вообще, а больше таких шансов может никогда не случиться, так что история тебе неповоротливость твою не простит. Ибо Россия с Каспаровым (или кем-то другим, но таким же) Россией, друг Си, уже не будет, так что принимай решение».

Не стану рассуждать на тему, какой вариант лучше — с Каспаровым [или др.], пришедшим на готовое, но зато полностью правильным, либо же с Китаем, который может реально и существенно приблизить Победу, но — за свою долю. Отмечу лишь одно: нужна уже определенность. Кто друг, а кто не совсем. Необходима, наконец, стратегия: с кем и с какой перспективой. А то полномасштабной войне уже почти год, а дорожной карты все нет, как и не было. Китай ждет проплытия трупа. Запад же просто до сих пор еще не определился. Неужели не пора?

Александр Кирш, «Обозреватель»

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