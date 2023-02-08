Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд легенды НБА 8.02.2023, 10:02

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фото: edition.cnn.com

Исторический бросок звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал матч на специальную церемонию.

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков.

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Опытный форвард стал самым результативным баскетболистом всех времен в матче регулярного чемпионата против «Оклахомы-Сити» (130:133). Историческое событие произошло на последней минуте третьей четверти.

Джеймс по линии штрафных бросков получил передачу Вестбрука и перешел в позиционную атаку. Опекал Леброна форвард «Тандер» Кенрик Уильямс, не впустивший звездного исполнителя в «краску». Но тот решился на бросок со средней дистанции и набрал самые памятные два очка в карьере.

Лидер «Лейкерс» побил рекорд другой легенды команды и НБА в целом – Карима Абдул-Джаббара. Именно он являлся рекордсменом ассоциации до этого вечера. Итоговый результат «Кэпа» за 20 сезонов в составе «Милуоки» и «Лейкерс» – 38 387 очков.

Исторический бросок Леброна прервал матч на специальную церемонию. Джеймса с установлением нового рекорда поздравила семья и сам Абдул-Джабар. Всего звезда «Лейкерс» набрал 38 пунктов и пока остановил очковый ориентир на отметке 38390 баллов.

Леброн Джеймс дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время он защищал цвета «Кливленда» и «Майами», а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард стал чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

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