Украина национализировала активы «любимого олигарха» Путина 1 8.02.2023, 10:27

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Стоимость составляет около 1,8 миллиарда гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает БЭБ, не называя фамилии олигарха, в то же время отмечается, что эти полезные ископаемые на праве собственности опосредованно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента.

БЭБ пишет, что после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера были наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

В Бюро отмечают, что стратегическое сырье, которое в дальнейшем представители страны-агрессора планировали нелегально переправить морскими судами на территорию России, обнаружено в подпольных складах Российской Федерации на территории нескольких морских портов Одесской области.

Как говорится в сообщении, ранее сотрудники БЭБ уличили компанию этого олигарха в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит».

«Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые уплачиваются при импорте товаров на территории Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого «прерванного транзита». Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость были нанесены убытки бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн», - отмечает БЭБ.

Отмечается, что сотрудники бюро продолжают выявлять активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Сейчас общая стоимость таких активов, арестованных детективами БЭБ, составляет более 41 млрд грн.

Активы российского олигарха Усманова

27 декабря 2022 года СБУ сообщила, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на почти 2 млрд грн. Как сообщалось, в результате следственно-оперативных действий совместно с детективами Бюро экономической безопасности установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранилось свыше 160 тыс. тонн украинской железной руды. Отмечалось, что скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

СБУ сообщила, что решается вопрос о передаче арестованного имущества в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

После 24 февраля этого года на Усманова, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

Как сообщал сайт Charter97.org, в документах ЕС Алишера Усманова назвали «одним из любимых олигархов Путина».

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