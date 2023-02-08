«Для поляков пирожки с картошкой или сочники — новость» 1 8.02.2023, 10:31

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Белорусы рассказали, как открыли собственную кофейню с домашней выпечкой в Варшаве.

Несколько месяцев назад в Варшаве открылось белорусская кофейня с домашней выпечкой по семейным и региональным рецептам. На польский рынок наши соотечественники вышли приблизительно три месяца назад и пока что работают в тестовом режиме.

«Радыё Унэт» попробовало там домашних сладостей и под чашку ароматного кофе поговорило с владельцем «Какао» Евгением Скрабутаном.

Основатели кафе пока что ищут оптимальный график, знакомятся с клиентами, изучают спрос и экспериментируют с меню. Предлагают то ватрушки, то сметанники, то синабоны. Как горячие пирожки (а в продаже есть и они) разлетаются орешки со сгущенкой. Хорошо у белорусов продавался и домашний хлеб. От его изготовления, правда, решили временно отказаться. Зато стали печь сочники с творогом и даже делать конфеты.

Пока что и сам Евгений Скрабутан занимается не только организационными делами, но и стоит за прилавком этого небольшого помещения на улице Граховской в районе «Южная Прага». Кафе «Какао» находится напротив трамвайной остановки Kickiego. Рядом — студенческие общежития. Место довольно живое и «проходное», рассказывает Евгений.

— Перед тем, как арендовать помещение, я даже сидел на лавочке напротив и прикидывал, сколько здесь ходит людей, какие это люди. Некоторых вещей учесть так и не удалось. Например, здесь нет многоэтажек. Людей много, но половина из них — люди пожилого возраста. Хотя, как потом оказалось, польские пенсионеры очень любят заходить к нам на кофе. Есть клиенты, которые сначала пьют эспрессо, а потом таблетку от давления: не могут себе отказать в удовольствии.

— День добрый, — в кафе заходит как раз одна из постоянных посетительниц «Какао». Как часто она сюда приходит, все ли нравится?

— Я прихожу и очень довольна. Здесь свежая выпечка, такой сейчас в Польше мало. Я еще и любительница кофе, хорошего кофе. Вот сейчас выпью эспрессо и пойду. Хорошее место. И украсило, разбавила здесь наше пространство. Рядом есть еще одно кафе, но в нем я не до конца уверена. Вот только места здесь маловато, но сделано все хорошо.

Кофейня и вправду совсем небольшая — скорее, формата take away. Уютная, светлая. Стены украшает роспись белорусской художницы Таши Кацубы. Вся выпечка «Какао» пока что делается дома. «Что в каком-то смысле создает проблему», — раскрывает внутреннюю кухню бизнеса Евгений Скрабутан.

— По этой причине отказались, например, от синабонов, так как по традиции, они должны подаваться теплыми. Хотя люди фанатели и ели их и так. Но это было немного неправильно. Если мы сделаем здесь кухню, купим духовку, то вернемся к этой позиции и будем предлагать людям свежие горячие синабончики.

А когда-то — хотя довольно трудно это представить, потому что Евгений так увлеченно рассказывает о своем кафе — он мечтал о собственном баре, где будут собираться друзья и знакомые, которых в Польше очень много.

— Но в моей семье всегда была традиция выпекать, мы решили попробовать. Оказалось, что люди фанатеют по овсяному печенью, а с поляками вообще интересно. Для них, скажем, пирожки с картошкой или сочники — это новость.

— Евгений, как изменился мир, когда вы стали на него смотреть отсюда, из-за прилавка?

— О людях ничего нового не узнал. Зато больше начал разбираться в хлебобулочных изделиях. Я не знал и не обращал внимания на то, что абсолютное большинство булочек в Польше — замороженные. Пекарни их только разогревают, и это в несколько раз позволяет снизить себестоимость. Один и тот же круассан будет продаваться в «Бедронке» за 2 злотых, а в «Гжибках» — за 6. Вопрос только, кто как поджарит. Мне сейчас смешно смотреть на людей, стоящих в очередях в «Любашке», ведь часто такой же хлеб можно купить в «Лидле» или «Бедронке».

— А не страшно было все это начинать?

— Очень страшно. Но когда мы все подсчитали, то поняли, что если вдруг не получится, то деньги, которые мы потеряем, не такие уж и большие. В общем, мне очень нравится встречаться с клиентами, они сразу задают миллиард вопросов. Оказывается, что у многих поляков есть родственники, белорусские корни. И мы можем часами об этом разговаривать. Опять же, хочется напоминать людям, что мы не агрессоры, что мы должны дружить. И это очень хорошо получается.

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